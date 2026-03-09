لحظة انطلاق الحافلات التي تقل مهجري عفرين من الحسكة إلى ريف حلب بمرافقة قوى الأمن الداخلي
الشؤون الاجتماعية بدير الزور تجري مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين عن العمل لالتحاقهم بالثورة
صحة الرقة تبحث مع ممثلي منظمات المجتمع المدني تطوير الواقع الصحي والخدمات الطبية في المحافظة
عملية إحصاء شاملة للثروة الحيوانية في محافظة درعا
جبلة غير في رمضان الخير” فعالية اقتصادية لتنشيط الأسواق وتأمين السلع بأسعار مناسبة
جالية كبيرة من الأطباء السوريين في ألمانيا.. بين الاندماج وفرص العودة للوطن
الرئيس الشرع:أولوية المرحلة القادمة هي إنهاء المخيمات وتمكين الأهالي من العودة لبلداتهم وقراهم
الرئيس الشرع: “التركيز في عملية إعادة البناء يجب أن يبدأ من القرى والبلدات الأكثر تضرراً”
Sign in to your account
تذكرني