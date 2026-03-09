صحة الرقة تبحث مع ممثلي منظمات المجتمع المدني تطوير الواقع الصحي والخدمات الطبية في المحافظة

مشروع ترميم المسجد الكبير في معرة النعمان بإدلب.. خطوة للحفاظ على التراث وإحياء هوية المدينة
أداء صلاة الفجر وتكبيرات النصر في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق
“من التحرير إلى التعمير”.. يوم علمي هندسي في كلية الهندسة المدنية احتفالاً بذكرى التحرير
حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا
المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح لـ سانا: لم تسجل أي خروقات أمنية خلال الانتخابات
