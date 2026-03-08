مبادرة في مدينة الضمير بريف دمشق لدعم طلاب الشهادة الثانوية العامة

فرق الدفاع المدني تعمل على فتح الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في صلوة بريف إدلب الشمالي
وصول الأقماح من مرفأ اللاذقية إلى مركز تل بلاط في حلب بواسطة القطار
آراء المراجعين للمجمع القضائي في دوما بمستوى تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات
كيف أسهمت توسعة القنصلية السورية في إسطنبول في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟
وزير النقل يتفقد أعمال تأهيل جسر الرستن بريف حمص
