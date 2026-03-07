محافظ حلب يبحث مع وفد من ولاية طرابزون التركية تعزيز التعاون في المجالات الخدمية والتنموية

مشاهد للأضرار في مشفى الرازي بحلب جراء استهدافه من قبل تنظيم قسد برصاص متفجر
استبدال العملة القديمة بعد وصول العملة الجديدة إلى المراكز المعتمدة في درعا
انطلاق قطار لنقل الحبوب من مرفأ اللاذقية إلى حلب بعد توقف 15 عاماً
تقلب أسعارِ المواد الغذائية وانعكاسه على المواطن والتاجر
وصول “مسير التحرير” على الدراجات الهوائية إلى مدخل مدينة حماة
