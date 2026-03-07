محافظ حلب يبحث مع وفد من ولاية طرابزون التركية تعزيز التعاون في المجالات الخدمية والتنموية
سفارة جمهورية أذربيجان في سوريا توزع 500 وجبة إفطار في بلدة العتيبة بريف دمشق
ملتقى شبابي في حلب يهدف إلى تعزيز وعي الشباب بدورهم ومسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة
“يد تعين وكرامة تُصان” مبادرة مجتمعية في الطبقة بريف الرقة
أذان المغرب في موقع الواجب.. حكاية من يخدمون الناس في شهر رمضان المبارك
تضييق إسرائيلي متزايد على أصحاب الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي ومداهمات متكررة لها
أكثر من مئتي طالب وطالبة يشاركون في نهائيات مسابقة “يوم الهمة القرآني” بحمص
“ملتقى شباب حمص” يناقش دور الشباب في التنمية وإعادة البناء وفي رسم مستقبل سوريا
