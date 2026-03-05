أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني
حملة في الرقة لإزالة الكتل الإسمنتية والسواتر الترابية من شوارع المدينة الرئيسية
عيادات طبية متنقلة تجوب ريفي درعا الشرقي والسويداء الغربي لتقديم الخدمات الطبية
حركة الأسواق في مدينة معرة مصرين بريف إدلب قُبيل أذان المغرب
صندوق خيري في ريف الحفة باللاذقية لإعادة تأهيل منازل الأسر الأكثر تضرراً وتحسين واقعهم المعيشي
شركة تاميكو تواصل إنتاجها عبر عقود تصنيع مع شركات دوائية خاصة
الهلال الأحمر القطري يوزّع 125 ألف كيت غسيل كلى على 87 مركزاً في سوريا
يوم بيئي ونشاطات زراعية لطلاب مدرسة جويرية بنت الحارث في حماة
