من احتفالات أهالي الرقة في الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد
10 آلاف سوري يعودون من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي
إدخال شحنات من الدجاج عبر منفذ الراعي الحدودي.. لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الفروج
إفطار جماعي لطلاب جامعة إدلب لتعزيز التواصل والحوار بين الطلبة ورئاسة الجامعة
كاميرا سانا ترصد انتظام توزيع المحروقات في محطة وقود بالضمير في ريف دمشق مع استقرار التوريدات
محافظة حلب تطلق خطة لصيانة شبكة الكهرباء في حي السكري
جولات رقابية لحماية المستهلك في سلمية بريف حماة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية
مشاهد جوية لمدينة سلحب بريف حماة الغربي والسهول الزراعية المحيطة بها
