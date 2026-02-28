فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل تأمين المواقع الأثرية في إدلب من الألغام

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراض زراعية في جباثا الخشب بريف القنيطرة وخسائر كبيرة تطال المزارعين
فريق “هالو تراست” يواصل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في ريف إدلب الجنوبي
من ظلمة الصعوبات إلى نور التخرج.. قصص ملهمة لطلاب جامعة إدلب
التجهيزات الأخيرة لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي لقلعة حلب ومعرض المنتجات التراثية
بعد تجهيزه بمعدات متطورة، افتتاح قسم الحروق في مشفى الرازي بحلب
