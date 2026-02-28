انفجار صاعق قنبلة في بلدة تادف يذكر بخطورة مخلفات الحرب على أطفال ريف حلب الشرقي

عودة جريان نهر الكبير باتجاه سد مشقيتا باللاذقية واستمرار أعمال تعزيل المجرى والممرات المائية
بين أحجار القلاع وأصوات النواعير.. مدينة حماة تزهو بإرثها القديم
وزير الزراعة يطلع على الواقع الزراعي في عدد من مناطق ريف إدلب
أهالي طرطوس خلال الفعالية الشعبية على الكرونيش البحري يؤكدون وحدة الشعب ويرفضون دعوات التقسيم
انسحاب قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة
