اختتام الترشح لعضوية الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري في دمشق
أحد المتبرعين في حملة “دير العز”: دير الزور بحاجتنا جميعاً كي يعود لها أهلها المهجرين
ملتقى القبائل والعشائر في حماة يداً بيد نحو بناء سوريا الجديدة
عضو مجلس الأمناء في حملة “دير العز”: الحملة بداية الخير للنهوض بواقع المحافظة
الدخيل: حملة دير العز تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في دير الزور
وزارة الطاقة توقّع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية
سوريون في النمسا ينظمون حملة لجمع التبرعات، بالتزامن مع حملة “دير العز”
شهادات لأهالي الكيارية بريف حلب الشرقي حول قصف قوات قسد الصاروخي لقريتهم
Sign in to your account
تذكرني