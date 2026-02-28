وزارة الداخلية تسلم قيادة الأمن الداخلي في درعا عدداً من الآليات بالهوية البصرية الجديدة

محافظا السويداء ودرعا لوفد مجلس الأمن الدولي: نسعى لتعزيز السلم الأهلي وبناء الثقة
توقيع كتاب “سينمائية التحليلات الذهبية” للكاتبة ثريا بشماف وذلك في دار الكتب الوطنية بحلب
“ذاكرة اعتقال”.. عرض مسرحي يخلّد ذكرى المختفين قسراً في معتقلات النظام البائد
توصيل خط توتر منخفض يغذي ساحة بصرى استكمالاً لخطة صيانة الشبكات في محافظة درعا
مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية ونسب المشاركة
