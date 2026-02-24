وزير الإعلام يبحث في اللاذقية تطوير العمل الإعلامي وتعزيز دوره في نقل الواقع بمهنية وموضوعية

السورية للبترول توقّع أربع اتفاقيات مع شركات سعودية لتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز في سوريا
سوق السروجية بدمشق.. ثمانية قرون من التراث الحي
مدينة القصير في ريف حمص تستعيد وجهها الزراعي وسط تحديات ومطالبات بالدعم
افتتاح أول شاطئ عام ومجانيّ في اللاذقية
وزير الإعلام يبحث مع وفد من معهد الشرق الأوسط التعاون الإعلامي المشترك
