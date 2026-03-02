أهالي بلدة كفرعمة في ريف حلب الغربي يطالبون بتأمين الكهرباء وتحسين الواقع الخدمي

نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 800 علامة تجارية تشارك في معرض “فود إكسبو 2025″
الرئيس الشرع يستقبل وفداً تركياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق
مستويات مهارية عالية في أولى بطولات الجمهورية للكاراتيه عام 2026 بدمشق
محافظ حلب يتسلم خوذة “مسير التحرير” من أحد المشاركين بعد وصولهم إلى القلعة الأثرية
وزير التربية في ختام بطولة التحرير.. الرياضة ستكون جزءاً أساسياً في مناهجنا بالمرحلة القادمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى