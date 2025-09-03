هيئة العدالة الانتقالية تبدأ أعمالها بعقد اجتماعها الأول في دمشق
اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بدمشق وريفها ودرعا والقنيطرة يؤدون اليمين القانونية
أجواء استثنائية ترسم الفرح في اليوم الثامن من معرض دمشق الدولي
كليمنتس لـ سانا: عودة 2.5 مليون نازح ولاجئ سوري والتمويل يغطي 22% فقط من الاحتياجات
أعضاء اللجنتين الفرعيتين لانتخابات مجلس الشعب في حمص وحماة يؤدون اليمين القانونية
الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض دمشق الدولي.. تمكين الشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة
“كنف” في معرض دمشق الدولي رعاية تنسج الأمل في حياة الأيتام
ركن الأطفال في جناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي ينبض بالحياة
