هيئة العدالة الانتقالية تبدأ أعمالها بعقد اجتماعها الأول في دمشق

مجلس مدينة حلب بالتعاون مع الدفاع المدني يبدأ بإزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى فرع الأمن السياسي وحي السليمانية
بطولة التحرير لكرة اليد لفئة تحت 17 عاماً.. محطة تحضيرية مهمة للاستحقاقات القادمة
جوائز ومسابقات في جناح الخطوط الجوية السورية بمعرض دمشق الدولي
قسم شرطة حلب الجديدة يستعيد مسروقات بقيمة 20 ألف دولار أمريكي و35 مليون ليرة سورية
تفريغ باخرة محملة بـ 6600 طن من القمح الطري المستورد في مرفأ طرطوس
