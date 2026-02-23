أسواق مدينة حلب في خامس أيام شهر رمضان المبارك

انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الشيخ مقصود بحلب لتأمين المنطقة وحماية المواطنين والممتلكات
التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق
تصريح للصحفي “فراس البرجس” الذي كان معتقلاً من قبل تنظيم قسد بعد الإفراج عنه من سجن الأقطان
ازدحام في أسواق مدينة حلب في أول يوم من شهر رمضان وسط ارتفاع بأسعار المواد الغذائية
الأردن وقطر تسيران 41 شاحنة إغاثية إلى سوريا
