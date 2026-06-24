الطلبة السوريون يحصدون المراكز الثلاثة الأولى على مستوى تركيا في برنامج تحدي القراءة العربي

قائمة الصور 1/8
الأوقاف السورية تجدد الدعوة لإقامة صلاة الاستسقاء غداً في الساحات والمصليات
صور من العرض العسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة دير الزور بذكرى النصر والتحرير
أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية
جولة لسانا داخل المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية شرقي مدينة حلب
تركيا والسعودية تؤكدان موقفهما الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك