الطلبة السوريون يحصدون المراكز الثلاثة الأولى على مستوى تركيا في برنامج تحدي القراءة العربي تاريخ النشر: 2026/06/24 11:15 مساءً اخر تحديث: 2026/06/24 11:15 مساءً قائمة الصور 1/8 الأوقاف السورية تجدد الدعوة لإقامة صلاة الاستسقاء غداً في الساحات والمصليات صور من العرض العسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة دير الزور بذكرى النصر والتحرير أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية جولة لسانا داخل المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية شرقي مدينة حلب تركيا والسعودية تؤكدان موقفهما الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:برنامج "تحدي القراءة العربيتركياسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك بكين تدعو واشنطن وطهران للعمل معاً لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بما يخدم استقرارالمنطقة يونيو 25, 2026 يونيو 25, 2026 منظمة الصحة العالمية: الاستجابة لمرض إيبولا ما زالت دون المطلوب والخطر العالمي منخفض يونيو 25, 2026 يونيو 25, 2026 علبي أمام مجلس الأمن: سوريا ملتزمة بحماية حقوق الطفل وتعمل على خطة وطنية لمنع الانتهاكات بحقه يونيو 25, 2026 يونيو 25, 2026 تقرير أممي: 655 مليون شخص حول العالم يفتقرون للكهرباء ومصادر الطاقة الآمنة يونيو 25, 2026 يونيو 25, 2026