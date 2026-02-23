أجواء رمضانية خاصة في بلدة تلدو بريف حمص.. حركة الناس تعيد الدفء لشوارعها

الملتقى السوري النمساوي الألماني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات
تقرير لمراسل سانا حول المبادرة التي أطلقها مواطنون من الرقة لفتح ممر مؤقت على الجسر الجديد
الدفاع المدني: سيطرنا على 90 بالمئة من الحرائق في ريف اللاذقية
انعقاد مجلس الأعمال السوري التركي على هامش فعاليات معرض حلال إكسبو 2025 في إسطنبول
وصول باخرة تحمل 2000 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى