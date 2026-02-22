توزيع 400 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في البويضة الشرقية بريف حمص

كلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع خلال معايدة جرحى معارك التحرير
جولة ميدانية لوزير الصحة على المشفى الوطني ومديرية الصحة في محافظة الحسكة
حضور لافت للمنصات الرقمية في معرض دمشق الدولي للكتاب
معرض دمشق الدولي للكتاب.. ذاكرة تحديات وفضاء ثقافي جديد
الرئيس الشرع: حق الشعب في المعرفة والمساءلة ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة
