اليوم الثاني من مؤتمر الوادي للأطباء السوريين.. جلسات علمية تعزز تبادل الخبرات

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري ونظيره الأردني
ندوة في حلب تبحث دور العدالة الانتقالية في تعزيز السلم الأهلي وبناء المصالحة الوطنية
إجراءات في محروقات اللاذقية لضمان استقرار الغاز المنزلي في المحافظة خلال موجة البرد
“الصياغة التشريعية” دورة لتأهيل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
مديرية التنمية الإدارية في حمص تختتم دورة حول أساسيات الإدارة الحديثة
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