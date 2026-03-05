إفطار جماعي لأهالي بلدة العتيبة في ريف دمشق بمبادرة من سفارة جمهورية أذربيجان

توزيع مبالغ مالية كبدل تدفئة على عدد من أهالي أحياء الحميدية والشيخ ياسين في دير الزور
الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق نشب في شارع فيصل بحلب جراء سقوط قذائف أطلقها تنظيم قسد
جان دوست يوقع مجموعة من مؤلفاته باللغتين العربية والكردية على هامش معرض دمشق الدولي
الدرّاج السوري عبدالله الملك يصل إلى اللاذقية بعد رحلة من بيروت بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مكافحة المخدرات تضبط 500 كغ مواد أولية وكميات كبيرة من الكبتاغون في يعفور
