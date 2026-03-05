إفطار الأخوّة السورية التركية في بلدة برج إسلام على شاطئ صليب التركمان باللاذقية
محروقات حمص تواصل إنتاج الغاز المنزلي لتلبية الطلب المتزايد
“حوارات شباب” فعالية في حماة لتعريف المشاركين بتراث المدينة وتعزيز هويتهم المحلية
ورشة عمل في مركز إدلب الثقافي لدراسة سبل إنهاء واقع المخيمات
إفطار جماعي لأهالي بلدة العتيبة في ريف دمشق بمبادرة من سفارة جمهورية أذربيجان
سارة الحلاق.. ياسمينة دمشقية تُوجت بالمركز الثالث في مسابقة “أجمل صوت قرآني” لعام 2026 في دب
رحمة بلا حدود تقيم إفطاراً جماعياً لمصابي الحرب وعمال النظافة بدرعا
فرع مؤسسة التأمينات في إدلب يواصل عمله لتخفيف أعباء السفر عن المراجعين والمتقاعدين
Sign in to your account
تذكرني