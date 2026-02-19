إطلاق حملة لإزالة وترحيل الركام من مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وجسر الشغور بإدلب

آراء مواطنين في دمشق حول قرار خفض أسعار المحروقات في سوريا
وزير الإعلام يشارك في أعمال الملتقى الإعلامي العربي بدورته الحادية والعشرين
مروحيات الجيش تشارك باحتفالات ذكرى تحرير إدلب بإلقاء الورود على الأهالي في حديقة التحرير
سلمية تحتفي بالفائزين في ختام مهرجان الماغوط المسرحي بدورته الخامسة
فيضانات في بلدة عناب بريف حماة الغربي جراء الأمطار الغزيرة
