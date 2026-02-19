إطلاق حملة لإزالة وترحيل الركام من مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وجسر الشغور بإدلب

سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون شهر رمضان بين الحنين إلى الوطن والصعوبات المعيشية
صلاة التراويح في الجامع الأموي بدمشق
جاسم يفوز على نوى ويتأهل للتجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم
مديرية التنمية الإدارية في حلب تنظّم مسابقة لتعيين مهندسين بالمراكز الخدمية في مجلس المحافظة
جولة لمديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مدينة التل بريف دمشق لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار
ازدحام في أسواق مدينة حلب في أول يوم من شهر رمضان وسط ارتفاع بأسعار المواد الغذائية
قسم المباحث الجنائية في النبك بريف دمشق يلقي القبض على سارقي محل ويستعيد المسروقات
أسواق مدينة الباب بريف حلب في أول أيام شهر رمضان المبارك
