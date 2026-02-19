كيف بدت حركة الأسواق في مدينة الرقة مع حلول شهر رمضان المبارك؟

ماذا قال أهالي دمشق عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس
مديرية نقل دمشق تواصل تطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل لخدمة المواطنين
مع اقتراب حلول العام الدراسي افتتاح “سوق عيلتنا” في القنيطرة
اختتام جلسات مشروع Arise المخصص لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع التنموية في حلب
مشاهد جوية تظهر اتساع رقعة الحرائق في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية
