تواصل منافسات بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في نادي الجلاء بدمشق بمشاركة 16 فريقاً

جولات مكثفة لدوريات الرقابة التموينية على الأسواق في حلب للتأكد من صلاحية المواد الغذائية
مشاهد لدخول قوى الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش
جمعية “فضا” تُطلق معرضاً تراثياً يعكس أصالة طرطوس وتنوعها
أوقاف حمص تختم فعاليات معرض الفتح بمحاضرة حول سردية الثورة السورية
جهود كبيرة تبذلها الحكومة لتشغيل مطار حلب الدولي وتسهيل حركة المسافرين والعائدين إلى سوريا
