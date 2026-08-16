انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق

IMG 4803 انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق

إدلب-سانا‏

انطلقت اليوم الأحد قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري، ‏تضم نحو 217 عائلة متجهة إلى مناطق سكنها الأصلية في أرياف إدلب ‏وحماة ودمشق.‏

IMG 4791 انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على قناتها في تلغرام أن هذه ‏الخطوة تأتي برعاية محافظة إدلب، وبإشراف الوزارة، وبالتنسيق مع ‏مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات المعنية، وبالتعاون مع ‏المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات ‏الإنسانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار وتعزيز العودة ‏الآمنة للمواطنين.‏

وتندرج هذه القافلة ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”، وتنفيذاً للمرسوم ‏التشريعي رقم (59) القاضي بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف ‏اللوجستية والخدمية المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم.‏

يذكر أن قوافل العودة الطوعية تتواصل بشكل يومي وفق خطط منظمة ‏وتنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء ‏حالة النزوح وتأمين الاستقرار للأهالي الراغبين بالعودة إلى مناطقهم.‏

IMG 4790 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
IMG 4809 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
IMG 4793 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
IMG 4794 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
IMG 4801 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
IMG 4802 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
IMG 4804 scaled انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق
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