انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 217 عائلة إلى أرياف إدلب وحماة ‏ودمشق

إدلب-سانا
انطلقت اليوم الأحد قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري، تضم نحو 217 عائلة متجهة إلى مناطق سكنها الأصلية في أرياف إدلب وحماة ودمشق.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على قناتها في تلغرام أن هذه الخطوة تأتي برعاية محافظة إدلب، وبإشراف الوزارة، وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات المعنية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار وتعزيز العودة الآمنة للمواطنين.
وتندرج هذه القافلة ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”، وتنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم (59) القاضي بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللوجستية والخدمية المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم.
يذكر أن قوافل العودة الطوعية تتواصل بشكل يومي وفق خطط منظمة وتنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء حالة النزوح وتأمين الاستقرار للأهالي الراغبين بالعودة إلى مناطقهم.