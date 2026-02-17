انتخاب ممثلين عن عمال النقل البري والمصارف والطباعة والثقافة والإعلام في محافظة إدلب

أعضاء اللجنة الفرعية في اللاذقية يؤدون اليمين القانونية
فعالية علمية ومعرض تخصصي حول أمراض النسج وزراعة الأسنان في جامعة حمص
شابة تؤسس مشروعاً صغيراً لصناعة الحقائب والديكورات المنزلية بأدوات بسيطة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤية الوزارة المستقبلية وهيكليتها المؤسسية
88 شركة وطنية تشارك في معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
