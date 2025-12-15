وزير الاقتصاد والصناعة والوفد المرافق في زيارة لأجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” بالرياض
انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض بيلدكس بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية في مدينة المعارض
تصريحةمفوضة الاتحاد الأوروبي حول سوريا
اختتام “سباق النصر” للخيل الأول من نوعه في بادية القورية بدير الزور
“حكاية بلد” عرض مسرحي لوزارة التربية والتعليم بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
“القانون والعلاقات الدبلوماسية العربية آفاق التعاون والتكامل”ورشة عمل بجامعة الشام باللاذقية
احتفالية لأهالي حي كفر سوسة بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
مدير المصالح العقارية يتابع سير العمل في دائرة معرة النعمان
