وزير الاقتصاد والصناعة والوفد المرافق في زيارة لأجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” بالرياض

“نحن مع أهالي السويداء في السراء والضراء” أحد وجهاء حوران في حديث لمراسل سانا
رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية: تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية
غرفة صناعة حلب تنظم لقاءً تعريفياً بحملة “حلب ست الكل” بالتعاون مع محافظة حلب
تحضيرات أهالي اللاذقية لعيد الفطر المبارك وآرائهم بالانخفاض الملحوظ على الأسعار
ندوة لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي
