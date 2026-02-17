وزير الطوارئ برفقة محافظ الحسكة يزور مخيم الهول ويناقش خطة الاستجابة مع قدوم موسم حصاد القمح

انطلاق “معرض صناع الأثر” في حلب.. إبداع الشباب يضيء محطة الكهرباء القديمة
البدء بنقل أهالي مخيم السلامة إلى مراكز إيواء بديلة في ريف حلب
فرق الدفاع المدني السوري تواصل مهامها في تسهيل دخول المساعدات والمدنيين إلى محافظة السو
الهطولات المطرية تنعش الوديان والسدود في محافظة القنيطرة بعد سنوات من التراجع
أهالي طرطوس يحتشدون في ساحة المحافظة لمتابعة كلمة الرئيس أحمد الشرع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى