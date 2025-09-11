انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق.
الرئيس أحمد الشرع يجري اتصالاً هاتفياً دعماً لحملة “دير العز”
الإعلامي موسى العمر: نحن الأقدر على بناء وطننا
أهالي حماة يروون حكايات الفرح في مهرجان “ربيع حماة”
أجواء الفرح تتغلب على ذكريات الألم، ربيع حماة يلم شمل أهالي المدينة
مغترب سوري يتبرع بربع مليون دولار لصالح حملة “دير العز”
الأحمد: حملة “دير العز” وغيرها تزيد من أواصر المحبة بين مكونات الشعب السوري
“دير الزور تستاهل”، متبرعة تتحدث لمراسل سانا عن مشاركتها في حملة “دير العز”.
