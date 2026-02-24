برامج تدريبية لمؤسسة التدريب والتأهيل البحري لتعريف الطلاب بالحياة البحرية وأنواع السفن

فرق الدفاع المدني السوري تواصل فتح الطرقات في بلدة خربة الجوز بريف إدلب
بائع السوس يحيي طقوس شهر رمضان في شوارع الأتارب بريف حلب
الكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوسي يوقع مجموعة من إصداراته في معرض دمشق الدولي للكتاب
مشاهد جوية للعرض العسكري في مدينة حمص بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير
بين التحضير والطموح، امتحانات جامعة حمص تنطلق وسط أجواء هادئة
