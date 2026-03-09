هيئة التخطيط والإحصاء وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مسح الدخل

عودة الشركات التركية إلى السوق السورية رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار
جولة لوزيري المالية والثقافة في معرض دمشق الدولي للكتاب
قسم المباحث الجنائية في النبك بريف دمشق يلقي القبض على سارقي محل ويستعيد المسروقات
مؤتمر السلامة الغذائية بحلب يناقش الاستدامة والمطبخ التراثي وسط مشاركة دولية
ميخائيل أونماخت لـ سانا: خصصنا 600 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامين
