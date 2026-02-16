عناوين تصدرت المشهد في معرض دمشق الدولي للكتاب وخطفت أنظار الزائرين

وزير الاتصالات والتقانة: سوريا عادت إلى العالم من خلال معرض دمشق الدولي
محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
ورشة عمل متخصصة في اللاذقية لوضع خطط عملية لإدارة حرائق الغابات
صلوات وقداديس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد
مدير الآثار والمتاحف: مشاركتنا في معرض دمشق الدولي للكتاب تهدف إلى التعريف بالتراث السوري
