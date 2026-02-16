هذا ما قاله زوار معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الأخير

منتخب سوريا البارالمبي في القوة البدنية يتحضر لبطولة غرب آسيا
وزير الثقافة محمد ياسين الصالح لـ سانا: علينا أن نصون هذا الانتصار بالعمل والتآخي
تكريم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية على مستوى محافظة درعا
ندوة “النزاهة والشفافية” في معرض الكتاب.. رؤية وطنية لتعزيز الحوكمة ودعم الاقتصاد
جمهور نادي الوحدة الدمشقي قاعدة جماهيرية راسخة منذ عقود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى