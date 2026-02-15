استمرار تحضيرات نادي الشعلة لكرة اليد في درعا لبطولة الستة الكبار ضمن منافسات الفاينل 6

دفعة من الكتب المدرسية تصل إلى منبج بريف حلب لضمان انتظام العملية التعليمية
لقطات من مشفى بانياس الوطني بعد التخريب الذي طاله جراء ممارسات فلول النظام البائد يوم أمس
وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التعاون المشترك
احتفالية شعبية لأهالي بانياس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة لوزارة الإدارة المحلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى