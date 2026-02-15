حمص ترسل قافلة مساعدات إلى مخيمات إدلب واللاذقية بعد الفيضانات الأخيرة

السيارات الكهربائية خطوة نحو بيئة نظيفة من معرض دمشق الدولي
مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
جولة لعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية في “معرض النصر” بالمركز الثقافي في مدينة إدلب
وزير الزراعة ومحافظ إدلب يتفقدان الموقع المقترح لإنشاء محطة تابعة لمركز أكساد في سهل الروج
قطاف الزيتون في قطنا..موسم زراعي صعب تحت وطأة الجفاف
