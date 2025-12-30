اقتصاديون: إطلاق العملة الجديدة خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي

تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي حول تسهيل الإجراءات المصرفية لرجال الأعمال بسوريا والسعودية
مصابون جراء الانفجار في كفر تخاريم بريف إدلب يتلقون العلاج في مشفى الشهيد وسيم حسينو
تطلعات أهالي حلب وآمالهم من حملة “حلب ست الكل”
مديرية الأمن الداخلي في حمص تضبط شحنة مخدرات تحتوي على نحو 11 مليون حبة من الكبتاغون
“نجمة بيت لحم”.. سوق ميلادي يجمع التراث ومنتجات العيد في حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى