اقتصاديون: إطلاق العملة الجديدة خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي
مشاركون في حفل إطلاق العملة الجديدة: خطوة مهمة للاستقرار النقدي في سوريا
محافظو دمشق وإدلب وحلب يتحدثون عن أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي
وزير المالية يتحدث لـ سانا عن العملة السورية الجديدة ودورها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لـ سانا: العملة الجديدة تعبر عن ثقافة السوريين عبر الزمن
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يتحدث لـ سانا حول العملة السورية الجديدة
“استعادة لهويتنا الوطنية” وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
