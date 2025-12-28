“حكاية ثورة” معرض يوثق مراحل الثورة السورية بعدسات مصورين وناشطين من درعا
جلسة حوارية مفتوحة لتعزيز المشاركة المجتمعية في معرة النعمان بإدلب
أهالي حماة يؤكدون وحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات التقسيم والانفصال
وقفة في ساحة العاصي تأكيداً على وحدة الشعب وتنديداً باعتداءات فلول النظام البائد على قوى الأمن
“أساسيات الغرس السني” ندوة علمية لخرّيجي كلية طب الأسنان في جامعة إدلب
“من المنتج إلى المستهلك” سوق زراعي لدعم الإنتاج والعملية التسويقية في دمشق
الشركة السورية للبترول تبدأ بحفر أول بئر استكشافية للغاز في التواني بريف دمشق
انتهاء أعمال ترميم مركز غسيل الكلى في معرة النعمان بإدلب
