“من المنتج إلى المستهلك” سوق زراعي لدعم الإنتاج والعملية التسويقية في دمشق

ماذا قال أهالي حلب عن ذكرى تحرير مدينتهم خلال الحفل الذي أُقيم اليوم؟
فعالية لتكريم ذوي الشهداء في إدلب بمناسبة مرور عام على النصر والتحرير
“برومو جامعي” فعالية في كلية طب الأسنان بجامعة حماة لتعزيز مهارات الخريجين في سوق العمل
إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط مخالفات صحية في أسواق مدينة بصرى الشام
الزراعة والفاو تطلقان المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا
