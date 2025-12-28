المؤتمر الصحفي لحاكم مصرف سوريا المركزي للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة

وفد تركي يزور مخيمات الشمال السوري للاطلاع على الواقع الإنساني وسبل تقديم المساعدات للأهالي
اختتام بطولة الجمهورية التمهيدية للشطرنج في حمص
مصرف سوريا المركزي يجدد التزامه بالمواءمة مع المعايير الدولية
من أجواء الاحتفالات الشعبية في دير الزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
سوريا وتركيا توقعان مذكرة النوايا الحسنة لتعزيز التعاون الزراعي والإنتاج المحلي
