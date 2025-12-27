نادي السيارات السوري يتوج أبطال سوريا لسباقات السرعة والدريفت
حرفيون في معرض “نصرنا أعياد”: حضور المهن التراثية يعكس أصالة سوريا وحضارتها
توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات التدفئة على الأهالي المقيمين في مخيمات ريف إدلب
وقفة لأبناء الجالية السورية في فرنسا تنديداً بانتهاكات قسد، وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية
مشاهد ليلية لمدينة إدلب بعد هطول الأمطار
”نصرنا أعياد” احتفالية ومعرض في بلدة معلولا بريف دمشق بمناسبة ذكرى التحرير وعيد الميلاد
“حين يفوح الزيتون بعطر الياسمين” حفل فني من التراثين العربي والكردي في دمشق
حملة تشجير واسعة في حلب وريفها لزراعة 11000 غرسة واستعادة الغطاء النباتي
