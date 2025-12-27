تساقط الثلوج في مزارع رنكوس بالقلمون الغربي في محافظة ريف دمشق
“التقاء الزيتون والياسمين” معرض فني في المكتبة الوطنية بدمشق
على كرسيه المتحرك.. كفيف ومبتور الساقين يغادر مخيمات التهجير عائداً إلى بلدته شيزر في ريف حماة
إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب في حمص: التفجير محاولة يائسة للنيل من وحدة الشعب السوري
عناصر من الجيش العاملون في دير الزور يشاركون بحملة “لكل جندي شجرة”
مشروع للصرف الصحي في حي باب الأسود بمدينة الضمير في ريف دمشق
بدء موسم زراعة القمح والشعير في القنيطرة
اختتام فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي “موتكس خان الحرير” دورة موسم ربيع وصيف 2026
