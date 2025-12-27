تساقط الثلوج في مزارع رنكوس بالقلمون الغربي في محافظة ريف دمشق

تخريج 53 طالباً وطالبة من كلية العلوم التطبيقية بجامعة حماة
سماء معرض دمشق الدولي ترصد الحكاية.. آلاف الزوار يملؤون الساحات في ثاني أيامه
حملة الوفاء تضامن وتكاتف يتجاوز الحدود لأجل إدلب
استبدال 3 محولات كهربائية في مناطق عدة بريف دمشق
حملة نظافة شاملة في القنيطرة بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى