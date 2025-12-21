وقفة لعدد من تجار حماة احتجاجاً على تخمينات إيجار المحلات بنظام الفروغ
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح عدة مراكز صحية جديدة لدعم القطاع الطبي في محافظة إدلب
اختتام بطولة “حوران المحبة” لكرة القدم في محافظة درعا وسط أجواء رياضية حماسية
المديرية العامة للموانئ في اللاذقية تواصل إصدار وتسليم الجوازات البحرية للبحارة
أجواء الميلاد تعود لتجمع العائلات في قرية الجديدة بريف إدلب الغربي بعد التحرير
مديرية الموارد المائية بالقنيطرة تجري أعمال صيانة وتأهيل للسدود والخزانات
تصادم سيارة شحن مع جرار زراعي في منطقة سراقب على طريق حلب -دمشق واقتصرت الأضرار على الماديات
Sign in to your account
تذكرني