“حلب غالية علينا” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون لـ سانا عن أهمية التبرع لصالح الحم

الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان الساحل ويؤكد على بناء سوريا الموحدة وتطوير التنمية الاقتصادية
انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة
اختتام المؤتمر الحديثي العالمي الأول لسماع صحيح البخاري في الجامع الأموي
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية
محافظة حلب وهيئة التخطيط والإحصاء تطلقان برنامج خطط التنمية المحلية
