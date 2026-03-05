يوم بيئي ونشاطات زراعية لطلاب مدرسة جويرية بنت الحارث في حماة

لحظة وصول قافلة العودة الثانية من عفرين إلى مشارف حي الشيخ مقصود في حلب
ملامح جديدة لسوق السويقة بدمشق بعد عقود من تخصصه في صناعة النحاسيات والخشب وأدوات الزراعة
مهندس سوري يقيم في فيينا يعمل على إطلاق مشروع رائد في سوريا
قوات الجيش العربي السوري تبدأ بسحب الآليات الثقيلة من السويداء إلى دمشق تمهيداً لتسليم
أنامل تلاميذ المعهد الصناعي الثاني تبدع بإنتاج المقاعد المدرسية
