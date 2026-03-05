يوم بيئي ونشاطات زراعية لطلاب مدرسة جويرية بنت الحارث في حماة
مركز التسممات في مشفى حمص الوطني.. استجابة فورية تنقذ الحياة في اللحظات الحرجة
مطبخ خيري في حماة يوزع الطعام على الأسر المحتاجة في شهر رمضان
معاناة مزارعي حلب من ارتفاع أسعار بذار البطاطا ومؤسسة إكثار البذار تعمل لحل المشكلة
فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظة الرقة يعقد اجتماعه الثاني
انطلاق مهرجان التسوق “رمضان بيجمعنا2” في طرطوس
اختتام بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
الدفاع المدني يقدم الخدمات الطبية اللازمة للسوريين العائدين من لبنان عبر منفذ جوسية بريف حمص
Sign in to your account
تذكرني