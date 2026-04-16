القبض على خلية لتنظيم داعش الإرهابي في السفيرة بريف حلب

حلب-سانا

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية مشتركة بينها وبين جهاز الاستخبارات العامة في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية جاءت استكمالاً لملاحقة منفّذي الهجوم المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، الذي استهدف الشهر الماضي عدداً من عناصر وزارة الدفاع والضابطة الجمركية، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، حيث قُتل أحد المنفذين ولاذ الآخر بالفرار.

وأضافت: إن العملية أتت عقب متابعة دقيقة وتحريات موسّعة أعقبت الحادثة، أسفرت عن رصد تحركات الخلية وتحديد مواقع انتشار أفرادها، ليتم تنفيذ مداهمة نوعية انتهت بالقبض على كامل عناصر الخلية، وهم محمود العبد الله، وجمعة الأحمد.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورّط أفراد الخلية في تنفيذ سلسلة من الهجمات السابقة، شملت عمليات اغتيال واستهداف لعناصر أمنية وعسكرية، إضافة إلى جرائم قتل طالت مدنيين، مشيرة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والتجهيزات القتالية التي كانت تُستخدم في تنفيذ تلك المخططات، ومصادرتها أصولاً وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتفكيك شبكاتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.