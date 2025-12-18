مدير الإعلام في حلب لـ سانا: فعاليات متنوعة وفقرات من التراث الحلبي في حملة حلب ست الكل
مديرية الزراعة في درعا تستضيف تدريباً للفلاحين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمّان
وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق
فرع التأمينات الاجتماعية في القنيطرة يواصل صرف رواتب العاملين المتقاعدين
مديرية التربية والتعليم في إدلب تنظم حفل انطلاق الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي
اختتام بطولة نقابة عمال دمشق للشطرنج
مديرية زراعة حمص تبدأ زراعة ألف غرسة حراجية على طريق حمص دمشق
