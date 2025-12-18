مدير الإعلام في حلب لـ سانا: فعاليات متنوعة وفقرات من التراث الحلبي في حملة حلب ست الكل

فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يتحدث عن فوزه بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
محافظ إدلب ومدير الصحة يطمئنان على جرحى الانفجار الذي وقع في معرة مصرين بريف إدلب الشما
أهالي كسب في ريف اللاذقية يساعدون فرق الدفاع المدني السوري في إخماد الحرائق
أبناء الجالية السورية في ويلز ببريطانيا يحتفلون بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
افتتاح ثلاثة أقسام حيوية في المشفى الوطني باللاذقية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات
