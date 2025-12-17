محاضرة في جامعة حماة عن مراحل الثورة السورية من البداية وحتى التحرير
واقع القطاع الصحي في حلب والأضرار التي طالت المنشآت الطبية
مراحل الثورة منذ انطلاقتها حتى التحرير في لقاء حواري بجامعة دمشق
وزارة التربية والتعليم تفتتح 15 مدرسة بريف دمشق بمناسبة ذكرى التحرير
معرض بيلدكس في مدينة المعارض بريف دمشق يجمع الخبرات العربية والأجنبية على طريق البناء والإعمار
فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يتحدث عن فوزه بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
كاميرا سانا ترصد واقع البنية التحتية في محافظة حلب قبيل انطلاق حملة “حلب ست الكل”
الهلال الأحمر العربي السوري يتسلم عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتعزيز خدماته الصحية
