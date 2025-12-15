وزير الطوارئ رائد الصالح لمراسل سانا: حملة “ريفنا أخضر” حاجة وطنية ورمز لتضحيات الشهداء

الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يطلعان على واقع مضخة المياه في محطة العرشاني بريف إدلب
فعالية شعبية في قرية قرقس بمحافظة القنيطرة احتفالاً بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
اختتام الترشح لعضوية الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري في دمشق
احتفالات أهالي حماة في ساحة العاصي بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير المدينة
الجامع الكبير في معرة النعمان.. أيقونة العمارة الإسلامية في شمال سوريا
