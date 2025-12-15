مدير حملة “ريفنا أخضر” عبد الرحمن غبيس يشرح لـ سانا تفاصيل الحملة وأهدافها ومراحلها
وزير الطوارئ رائد الصالح لمراسل سانا: حملة “ريفنا أخضر” حاجة وطنية ورمز لتضحيات الشهداء
محمد عاشور- الجزء الثاني “ربع قرن بين القضبان.. نقطة التحول إلى طبيب”
وزارة الصحة تطلق الخطة الوطنية الاستراتيجية 2026-2028 برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
افتتاح دائرة النقل في معرة النعمان بريف إدلب بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين
محافظ ريف دمشق عامر الشيخ لمراسل سانا: “ريفنا أخضر” تهدف إلى إحياء الغطاء النباتي
ورشة تنسيقية للقطاعات الحكومية والعاملين في المجال الإنساني في إدلب لتحديد احتياجات عام 2026
عودة نحو 20 ألف طالب إلى جامعة دمشق بعد انقطاع دام 14 عاماً.
