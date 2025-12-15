محمد عاشور- الجزء الثاني “ربع قرن بين القضبان.. نقطة التحول إلى طبيب”

من ركام أنطاكيا إلى خوذة الدفاع المدني.. متطوعة حوّلت نجاتها من الزلزال إلى رسالة حياة
هديتنا بجدارية، فعالية فنية مجتمعية تهدف لرسم ملامح مدينة طرطوس على الجدار بمشاركة العديد من الفرق التطوعية
أبناء الجالية السورية في ألمانيا يحتفلون بذكرى النصر والتحرير
منافسات قوية ومشاركة نوعية ببطولة النخبة لألعاب القوى التي تقام في ملعب تشرين بدمشق
توافد الأهالي إلى ساحة العاصي في مدينة حماة للمشاركة بالاحتفال بمناسبة مرور عام على التحرير
