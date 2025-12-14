ورشة عمل في محافظة إدلب بعنوان “مناقشة خطة عام 2025 وتقييم احتياجات عام 2026”

هيئة تنمية الصادرات السعودية تنظم بعثة تجارية إلى سوريا لتطوير الشراكات الاقتصادية
عرض فيلم “باي باي طبريا” في دمشق ضمن أيام فلسطين السينمائية 2025 حول العالم
وزارة السياحة تكرم الطلاب الأوائل على مستوى سوريا في الثانوية المهنية والفندقية
حفل تكريم 302 حافظاً ومجازاً بالقرآن الكريم في الأتارب بحلب
حملة الوفاء لإدلب.. جسر الأمل لإعادة البناء والإعمار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى