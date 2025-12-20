“حلب بتستاهل” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون عن أهمية التبرعات لتحسين الواقع الخدمي

حملة “النظافة ثقافة” تبدأ في اللاذقية بحضور المحافظ محمد عثمان ومشاركة عدد من الفرق الت
المدينة الصناعية في منطقة الباب بحلب بوابة التنمية شمال سوريا
استمرار وصول الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط التسهيلات التي تقدمها لهم وزارة الحج السعودية
حزمة واسعة من الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز خدمات مؤسسة مياه دمشق وريفها
ورشة عمل في جامعة دمشق لتحويل البيوت الدمشقية إلى منشآت سياحية مستدامة.
