سيدات حلب وزوجات الشهداء يشاركن بالتبرع لصالح حملة حملة “حلب ست الكل”
“حلب بتستاهل” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون عن أهمية التبرعات لتحسين الواقع الخدمي
مغتربة في السعودية تعود إلى مدينتها حلب لتشارك في حملة “حلب ست الكل”
تجار يشترون بندقية الشهيد عبد القادر الصالح بـ5 ملايين دولار ويتبرعون بقيمتها لـ “حلب ست الكل
ريستالان ميلاديان في كنيستي مار سركيس للأرمن الأرثوذكس ومار بولس للسريان الكاثوليك بدمشق
سيدات يتبرعن بحليهن وأطفال يقدمون كل ما لديهم لصالح حملة “حلب ست الكل”
إنارة شجرة الميلاد في كنيسة القديس يوحنا بقرية قطينة في ريف حمص
عندما تصبح الحملة حكاية مدينة.. “حلب ست الكل” تجمع أبناء سوريا على المحبة والعطاء
Sign in to your account
تذكرني