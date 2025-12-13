أهالي بلدة حزرما في الغوطة الشرقية بريف دمشق يحتفلون بذكرى النصر والتحرير

وفد الخارجية يناقش مشكلات ومقترحات السوريين في ألمانيا لتحسين الخدمات القنصلية المقدمة لهم
كلمة محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة
كيف استعدت دائرة إزرع في ريف درعا لإجراء انتخابات مجلس الشعب؟
قافلة مساعدات غذائية وإغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو محافظة السويداء
انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابي الأول بحمص بحضور وزير الثقافة ومحافظ حمص ومدير الشؤون السياسية
