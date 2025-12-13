“نجمة بيت لحم”.. سوق ميلادي يجمع التراث ومنتجات العيد في حلب
وزير السياحة يفتتح السوق الميلادية في منتجع جونادا بطرطوس
احتفال في ساحة الشهداء باللاذقية بمناسبة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”
أهالي بلدة حزرما في الغوطة الشرقية بريف دمشق يحتفلون بذكرى النصر والتحرير
مشاركون في مؤتمر “عام على التحرير، أفق وتحديات”: المؤتمر فرصة للحوار
وزير الإعلام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات”
طلاب إدلب يتقدمون إلى منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026
إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
