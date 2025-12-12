خبرات طبية تشارك تجربتها في المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للرابطة السورية للجراحين العامين
احتفالية في كلية الهندسة الزراعية بإدلب بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
“أيام التحرير” وثيقة بصرية تصور ملحمة تحرير سوريا في المكتبة الوطنية بدمشق
فعالية حول مرض الإيدز في مشفى الجولان الوطني لتسليط الضوء على مستجدات المرض ومكافحته
“على صهوات المجد نحتفل بالحرية” في حمص بمناسبة ذكرى التحرير
انطلاق بطولة النصر والتحرير الثانية لكرة القدم في الصالات في إدلب
المعرض العسكري يحتضن ندوة شعرية تخلّد ملاحم أبطال الثورة السورية
احتفال أهالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
